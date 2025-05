Spranghe e catene nella maxi rissa in campagna 10 arresti Raid punitivo contro i braccianti

Una maxi rissa con spranghe e catene scoppiata nella campagna di Pontepossero, a Sorgà, ha portato all'arresto di 10 persone in un raid punitivo contro i braccianti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori escalation di violenza.

Una violenta rissa è scoppiata nella serata di mercoledì in un fondo agricolo situato a Pontepossero, nel Comune di Sorgà. Un passante ha segnalato il fatto al 112 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Nogara, con il supporto dei colleghi dell'aliquota. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Spranghe e catene nella maxi rissa in campagna, 10 arresti. «Raid punitivo contro i braccianti»

