Sport in tv oggi giovedì 29 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi, giovedì 29 maggio, con orari, programma e dove seguire gli incontri in streaming. Dalla tattica sui campi di Roland Garros alle tappe del Giro d’Italia, vivi un'altra giornata ricca di emozioni sportive.

Oggi giovedì 29 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros andranno in scena gli incontri di secondo turno, attesa per la sfida di Jannik Sinner al francese Richard Gasquet e per il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Prosegue il Giro d’Italia con una frazione sulla carta molto semplice, mentre a Lipsia ci sarà spazio per i concorsi generali individuali degli Europei di ginnastica artistica. Incominciano gli Europei di canottaggio e proseguono gli Europei di nuoto di fondo, in serata un po’ di calcio e di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 29 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 29 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

