Sport in tv giovedì 29 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Scopri il ricco palinsesto di sport in tv giovedì 29 maggio, con appuntamenti imperdibili come la sfida tra Jannik Sinner e Richard Gasquet a Roland Garros e una tappa del Giro d’Italia. Segui tutte le dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv e scarica gratuitamente l’app per un’esperienza sportiva sempre a portata di mano.

Giovedì 29 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con la sfida tra Jannik Sinner e il francese Richard Gasquet al Roland Garros e una nuova tappa del Giro d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 08.00 GOLF (DP World Tour) – Austrian Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 13. 🔗 Leggi su Sportface.it

