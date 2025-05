Spirituals afroamericani e capolavori classici in San Remigio

Scopri l’emozionante concerto di primavera a San Remigio, dove le formazioni statunitensi The High Plains Woodwinds e The Sioux Empire Brass Society uniscono spirituals afroamericani e capolavori classici. Martedì 3 giugno 2025 alle ore 21.00, lasciati trasportare dalla musica in una sala storica nel cuore di Firenze.

Concerto di Primavera delle formazioni statunitensi The High Plains Woodwinds e The Sioux Empire Brass Society Martedì 3 giugno 2025, alle ore 21.00, la Chiesa di San Remigio (Piazza San Remigio – Firenze) sarà il palscoscenio del concerto delle formazioni statunitensi The High Plains.