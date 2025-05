Spiragli per Gaza e cenni di distensione globale

Le recenti aperture verso un cessate il fuoco tra Israele e Gaza rappresentano un passo importante verso la distensione globale, offrendo spiragli di speranza in un contesto di conflitto prolungato. Netanyahu ha comunicato alle famiglie degli ostaggi la volontà di accettare la proposta dell'inviato americano Steve Witkoff, segnando un bivio cruciale per una possibile tregua di 60 giorni.

Netanyahu ha comunicato alle famiglie degli ostaggi che ha accettato il cessate il fuoco proposto dall’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff. Il fatto di averlo comunicato alle famiglie segnala che stavolta è diverso da altre e tornare indietro gli sarà più difficile (anche se non impossibile). La proposta prevederebbe una tregua di 60 giorni in cambio della liberazione di dieci ostaggi vivi e dei corpi di 18 ostaggi defunti, scambio che dovrebbe essere attuato in due fasi. Non si tratta, quindi, di un cessate il fuoco permanente, come richiesto dall’inizio delle ostilità da Hamas, in cambio del quale si era detto disposto a liberare tutti gli ostaggi – proposta lasciata cadere dalle autorità israeliane – ma Stati Uniti e Israele reputano di poter convincere Hamas che in questi 60 giorni di tregua si possa convergere su un’intesa che preveda tale prospettiva a lungo termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Spiragli per Gaza (e cenni di distensione globale)

