spinoff di tony e ziva aumenta le possibilità di crossover nella stagione 23 di ncis

Il panorama delle serie televisive sta per essere arricchito da un nuovo spin-off di grande interesse, dedicato ai personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, protagonisti della longeva saga di NCIS. La produzione ha annunciato l’arrivo di NCIS: Tony & Ziva, prevista per il prossimo autunno, con una programmazione che mira a approfondire le vicende dei due personaggi dopo la loro uscita dal team MCRT. Questo nuovo progetto rappresenta un’opportunità unica per integrare ulteriormente la narrazione dell’universo NCIS, aprendo la strada a possibili incroci con le storie principali della serie madre. ncis: tony & ziva in arrivo su paramount in autunno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it