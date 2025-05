Spider-Man | nuove voci sui nemici e speranze per Avengers Secret Wars secondo l’attoreMarvel

Scopri le ultime novità su "Spider-Man: Brand New Day", tra nuove voci sui nemici e speranze per "Avengers: Secret Wars" secondo le star Marvel. Gli attori coinvolti nel film stanno alimentando l'entusiasmo dei fan, anticipando un'epica avventura che promette sorprese e colpi di scena.

Attori e personalità coinvolti in "Spider-Man: Brand New Day". Il film "Spider-Man: Brand New Day" sta generando grande interesse tra i fan, soprattutto per le voci riguardanti il possibile villain principale. Tra le figure più rilevanti legate a questa produzione, spiccano alcuni attori e professionisti che hanno espresso la loro opinione o hanno un ruolo di rilievo nel progetto. Le dichiarazioni di Stephen Oyoung sul ruolo di Mister Negative. Il coinvolgimento nel franchise Marvel. Stephen Oyoung, noto per aver doppiato Martin Li alias Mister Negative nei videogiochi sviluppati da Insomniac, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha commentato alcune speculazioni riguardanti il suo possibile coinvolgimento nel nuovo film dedicato all'Uomo Ragno.

Sadie Sink chiarisce le voci sul suo ruolo in Spider-Man: nuovi dettagli su Marvel - Sadie Sink, star di Stranger Things, ha chiarito le voci sul suo possibile ruolo nel Marvel Cinematic Universe. 🔗continua a leggere

