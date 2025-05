Spider-Man | Brand New Day la Marvel ha puntato Nicole Kidman | ecco per quale ruolo

Scopri le ultime novità sul franchise di Spider-Man: Brand New Day, con Marvel che punta a Nicole Kidman per il ruolo del villain principale. L’attrice premio Oscar, già protagonista di film DC, si prepara a debuttare nel mondo dei cinecomic Marvel con questa attesissima interpretazione.

L'attrice Premio Oscar non è certo nuova al mondo dei cinecomic, avendo partecipato a diversi film DC, ma sarebbe la sua prima volta alla Marvel Nelle ultime settimane, molteplici fonti hanno affermato che i Marvel Studios avrebbero intenzione di inserire nel cast di Spider-Man: Brand New Day una donna nel ruolo del cattivo principale. Secondo quanto è emerso in seguito, lo studio starebbe cercando una persona di età compresa tra i 30 e i 50 anni per interpretare l'antagonista misteriosa, anche se non è ancora chiaro di chi si tratterà. L'arrampicamuri della Marvel ha solo una manciata di nemici femminili e non è escluso che un personaggio come Hobgoblin o Camaleonte possa essere subire un cambio di genere.

Spider-Noir, Nicolas Cage è la star dello stilizzato teaser trailer: "Sin City incontra Marvel" - Il primo teaser trailer di Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage, ha conquistato i fan con il suo stile audace, unendo l'atmosfera noir di Sin City all'universo Marvel. 🔗continua a leggere

