Spid Cie e accesso ai portali della pubblica amministrazione | attivati i Punti digitale facile ecco dove

Scopri come accedere facilmente ai servizi della pubblica amministrazione tramite SPID, CIE e i portali digitali, grazie ai Punti di Facilitazione Digitale attivi in tutta la regione. Il nuovo servizio mobile coordinato dal Gal Sicani e la Regione Sicilia rende più semplice e immediato l'accesso digitale per tutti i cittadini.

È ufficialmente attivo il servizio mobile della rete dei Punti di facilitazione digitale, coordinato dal Gal Sicani a seguito dell’accordo con la Regione Siciliana per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr promossa dal dipartimento per la trasformazione digitale. Il nuovo presidio itinerante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Spid, Cie e accesso ai portali della pubblica amministrazione: attivati i Punti digitale facile, ecco dove

Sportelli salute e punti di facilitazione digitale per gli anziani - Gli sportelli salute e i punti di facilitazione digitale, gestiti dalle Acli provinciali, offrono supporto agli anziani per un accesso rapido e agevole alle prestazioni sanitarie. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Spid Cie Accesso Portali Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Lo SPID è obbligatorio? Una panoramica completa sulla questione; Iscrizione ai servizi scolastici - anno scolastico 2025/2026; Processo Amministrativo Telematico PAT: modificate le regole tecnico-operative; Detrazioni spese mediche, ecco come detrarre i costi nel 730 anche se hai perso gli scontrini e le fatture: la procedura. 🔗Approfondimenti da altre fonti

SPID clonato ma valido, stipendi e pensioni a rischio: come evitare la nuova truffa - È davvero possibile che qualcuno riesca a incassare lo stipendio di un altro senza accedere al suo conto corrente? Sì, ed è quanto sta accadendo con sempre maggiore frequenza in Italia. A confermare q ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

La truffa del doppio Spid: ecco chi rischia di vedere svanire stipendi, pensioni e rimborsi Irpef - I bersagli principali di questa truffa sono i lavoratori pubblici, come insegnanti, operatori sanitari e dipendenti della pubbliche amministrazioni, che utilizzano abitualmente il portale NoiPA per la ... 🔗Si legge su today.it

Spid clonato, stipendi statali a rischio: pagamenti NoiPa dirottati dai cybercriminali. Sotto tiro anche pensioni, rimborsi Irpef e assegno unico - La truffa del doppio Spid mette a rischio anche gli stipendi degli statali. Con un'identità digitale clonata intestata a nome di un dipendente pubblico è possibile ... 🔗Riporta ilmessaggero.it