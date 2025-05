Spezia tutto in 180 minuti Cremonese ultimo ostacolo | Pronti a questa battaglia

Stasera alle 20.30, lo Spezia sfida la Cremonese all’”Zini” in una finale playoff decisiva, con l’obiettivo di conquistare l’ultima vetta e tornare al Picco. La squadra di D’Angelo è pronta a dare tutto in questa battaglia cruciale: il match potrebbe sancire il ritorno in Serie A.

Ci siamo. Il momento della verità è arrivato. Lo Spezia sarà stasera, alle 20.30, sul campo della Cremonese (stadio ’Zini’ esaurito in tutti i settori) per la prima sfida della finale playoff. Consapevole che da questa gara, possa dipendere anche il ritorno al Picco domenica sera. D’Angelo e i suoi ragazzi sono pronti. Come sta la squadra dopo le due gare ravvicinate e con soli tre giorni di preparazione al match dello Zini? "Sta molto bene, siamo ansiosi di giocare questa prima gara, sappiamo quale sia l’importanza che ha. Gli elementi che sono a disposizione stanno bene". Sarà un’altra gara rispetto a quella più recente del Picco del 9 maggio, ma cosa vi ha lasciato quel ko la Cremonese? "L’abbiano rivista, ma ora dobbiamo pensare a questa, ovviamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, tutto in 180 minuti. Cremonese ultimo ostacolo: "Pronti a questa battaglia»

