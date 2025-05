Spezia-Cremonese | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto sulla finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese all'Alberto Picco: orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta tv. Restate aggiornati per non perdere nessun dettaglio di questa importante sfida che vale la promozione!

All’Alberto Picco la finale playoff di Serie B Spezia-Cremonese: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Alberto Picco di La Spezia si giocherà la gara valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia-Cremonese. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spezia-Cremonese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine - Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese. 🔗continua a leggere

