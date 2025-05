Spese per il polo logistico Il Comune non lo difenda

Il consigliere Mattia Polazzi della Lega denuncia la gestione opaca delle spese per il polo logistico di via Galliera a San Pietro, chiedendo di bloccare i fondi pubblici destinati a questa iniziativa. Secondo Polazzi, è fondamentale una maggiore trasparenza e responsabilità nelle decisioni di bilancio comunale, per tutelare gli interessi dei cittadini.

"No ai soldi pubblici per difendere il polo logistico di via Galliera a San Pietro. Votiamo contro una variazione di bilancio opaca e mal gestita". Lo ha dichiarato Mattia Polazzi, consigliere della Lega e Capogruppo di 'Ripartiamo San Pietro'. Polazzi aggiunge: "La nostra contrarietĂ nasce da un fatto preciso: tra le voci della variazione è stata inserita una consulenza legale da oltre 4.000 euro per supportare l'Ufficio Tecnico proprio sull'ampliamento del nuovo polo logistico in Via Galliera. Un'area che, come evidenziato dalla CittĂ Metropolitana, presenta numerose irregolaritĂ e criticitĂ urbanistiche, tra cui: l'assenza della Valutazione Ambientale Strategica; il cambio di destinazione d'uso da produttiva a logistica senza la necessaria revisione pianificatoria; la violazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Polo logistico a Tribano, sabato sit in dei contrari. Il sindaco Cavazzana: «Non è la piazza il luogo dove discutere» - Sabato 17 maggio, si terrĂ un sit-in di protesta contro il nuovo polo logistico a Tribano, organizzato di fronte al Municipio. 🔗continua a leggere

