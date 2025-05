Spese allegre al Maggio Fiorentino | l’ex sovrintendente Pereira condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi

Scopri i dettagli delle spese allegre al Maggio Fiorentino e la recente condanna di primo grado per Alexander Pereira, ex sovrintendente del teatro, condannato a un anno e 10 mesi con interdizione dai pubblici uffici. Una vicenda giudiziaria che ha suscitato grande attenzione e riflessione nel settore culturale e pubblico.

Si chiude per il momento con una condanna di primo grado a un anno e dieci mesi e l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il Gip Angela Fantechi ha definito il giudizio nel procedimento abbreviato a carico del manager nato a Vienna nel 1947 che ha diretto il Maggio Fiorentino dal 2019 al 2023, quando dovette dimettersi proprio per il clamore di questa vicenda. Pereira viene condannato per due episodi di peculato specifici ricostruiti nell'indagine della pm Christine Von Borries che era nata su impulso di segnalazioni da parte di consiglieri comunali di Fratelli d'Italia: ossia la spesa del trasloco, per circa 24.