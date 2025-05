Spero che dopo il carcere siano tutti estradati

Dopo un lungo percorso giudiziario, la soddisfazione per la sentenza e l'estradizione dei colpevoli rappresenta un importante passo verso la giustizia. Ringraziamo il nostro avvocato Daniele Mezzacapo per il suo impegno e supporto continuo durante questa difficile vicenda. La speranza è che anche gli altri giovani coinvolti ricevano la giustizia che meritano.

Soddisfatto della sentenza? "Decisamente sì. La giustizia ha funzionato. Ringrazio il mio avvocato, Daniele Mezzacapo, che ha seguito la vicenda passo passo, e ha seguito tutti noi della famiglia. Per noi è stata una storia dura. Troppo dura". Ci sono altri ragazzi di quel gruppo che ora sono sotto indagine presso la procura del tribunale dei minorenni di Bologna. Come padre della vittima, cosa si aspetta da questo altro filone processuale? "Mi aspetto lo stesso esito di questo processo. Anche se in realtà devo dire che forse qualcosa non torna.". In che senso? "Io credo che, ma è solo una sensazione, che pure questi altri ragazzi, che quel giorno erano lì sul bus a molestare mia figlia, siano maggiorenni, sia ora sia al momento del fatto, il 23 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Spero che dopo il carcere siano tutti estradati"

