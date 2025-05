Specchio specchio… storia e simbolo di un oggetto che invita alla conoscenza di sé

Lo specchio è molto più di un semplice oggetto: rappresenta un simbolo di auto-conoscenza e riflessione personale, con radici profonde nella storia e nella cultura. Scopri la storia di "specchio specchio8230" e il suo significato come potente simbolo di introspezione e ricerca di sé.

Forse l'immagine che ci viene alla mente quando si parla di uno specchio è quella di Narciso che amava specchiarsi nell'acqua. O della matrigna di Biancaneve che ogni giorno interrogava l'oggetto riflettente chiedendo chi fosse la più bella del reame. Ma mirror mirror, a parte, lo specchio non è solo lo strumento prediletto per gli amanti del "selfie allo specchio". Ma un oggetto assai più importante e simbolico. Un invito a riflettere. In ogni accezione la parola abbia. Specchio: oggetto che travolge e sconvolge. Già nell'età del bronzo, i celti realizzavano specchi magnifici. Le decorazioni che i più antichi riportano sul retro, mostrano quanto valore avessero questi oggetti.