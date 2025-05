Spaventoso volo con l' auto in un canale ferita una persona estratta dai soccorsi

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Appia, a Cassino, dove un'auto è finita in un canale, provocando gravi ferite a una persona e richiedendo l'intervento dei soccorsi. La dinamica, ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Opel Astra ribaltata, lasciando i residenti scioccati per la scena spaventosa.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Appia, a Cassino (Frosinone), nei pressi della località Fontana Rosa. Una Opel Astra, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ed è finita in un canale adiacente, ribaltandosi.

Un incidente spettacolare e drammatico ha sconvolto il pomeriggio di ieri in Italia. Un'auto è precipitata in un canale, coinvolgendo una donna incinta e lasciando due persone ferite gravemente.

