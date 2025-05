Sparito il fermacarte con cui forse è stata uccisa Nada Cella E la superpoliziotta rivela | Manca la pistola fumante sul piano scientifico | Video

Sparito il fermacarte legato all’omicidio di Nada Cella, con la superpoliziotta che rivela l’assenza della pistola fumante sul piano scientifico. Durante l’udienza del processo ad Annalucia Cecere, una dirigente della Scientifica ha spiegato come il fermacarte, oggetto rilevante, sia scomparso dopo la riapertura delle indagini. Un dettaglio cruciale che solleva nuovi dubbi sulla ricostruzione dei fatti.

Nell’udienza del processo ad Annalucia Cecere la deposizione d’una dirigente della Scientifica: “Il fermacarte era indicato come oggetto rilevante. Ma dopo la riapertura dell’inchiesta non è stato possibile risequestrarlo e riesaminarlo”. Nel ’97 era stato restituito al commercialista Marco Soracco, nel cui studio avvenne l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sparito il fermacarte con cui forse è stata uccisa Nada Cella. E la superpoliziotta rivela: “Manca la pistola fumante sul piano scientifico” | Video

