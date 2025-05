SPARITI TUTTI | BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

Barbara d'Urso rompe il silenzio e svela un'amara realtà: dopo la sua cacciata da Mediaset, i messaggi di supporto sono drasticamente diminuiti. “Fino a 200 al giorno, poi solo dieci”, racconta. Questa rivelazione non è solo una testimonianza personale, ma riflette un trend più ampio nel mondo dello spettacolo, dove le relazioni possono svanire in un attimo. Una storia che invita a riflettere su cosa significhi davvero il successo.

“Spariti tutti”. Poche ma chiarissime parole quelle dell’anticipazione di una delle interviste più attese. Barbara d’Urso rompe un silenzio durato due anni. “Fino al giorno prima ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”. Così la d’Urso svela una amara verità, non inedita. Il mondo dello spettacolo ma qualsiasi realtà funziona così. Quando sei in alto, tutti ai tuoi piedi. Poi spariscono tutti, o quasi. Di sicuro avrà capito chi le era davvero amico e chi per convenienza. Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - “SPARITI TUTTI”: BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

“SPARITI TUTTI”: BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

Barbara d’Urso rompe il silenzio e svela un aspetto sorprendente del mondo dello spettacolo: la solitudine che si cela dietro il successo.

Cerca Video su questo argomento: Spariti Tutti Barbara D Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Barbara D’Urso: «Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti. Troppo dolore: sono andata a Londra e mi sono iscritta in un college. Ora ci sono solo gli amici più stretti; Barbara D'Urso sull'addio a Mediaset: Spariti tutti. Da 200 a 10 messaggi in un giorno; Barbara D'Urso: Spariti tutti, ho lasciato l'Italia per il troppo dolore; ?Barbara D'Urso: «Dopo l'addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho dovuto lasciare l'Italia per il troppo dolore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barbara D'Urso sull'addio a Mediaset: "Spariti tutti. Da 200 a 10 messaggi in un giorno"

Da gazzetta.it: In una lunga intervista, Barbara D'Urso ha parlato del licenziamento improvviso da Mediaset, il crollo emotivo e come ha reagito al dolore. Il suo racconto.

Barbara D’Urso si sfoga: «Dopo che ho lasciato Mediaset sono spariti tutti. Non potevo restare in Italia, troppo dolore»

Segnala msn.com: La conduttrice tv rompe il silenzio dopo due anni: «Fino al giorno prima ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti» ...

Barbara D’Urso, due anni dopo l’addio alla tv: “Sono spariti tutti, ho imparato a camminare da sola”

Secondo alfemminile.com: Barbara D’Urso rompe il silenzio due anni dopo l’uscita da Mediaset: “Tutti spariti. Ho ricominciato da Londra, con il dolore come ...