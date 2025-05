SPARITI TUTTI | BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

Barbara d’Urso rompe il silenzio e svela un aspetto sorprendente del mondo dello spettacolo: la solitudine che si cela dietro il successo. Dopo la sua uscita da Mediaset, l’ex regina della tv rivela che, nonostante una vita sociale intensa, molti rapporti sono evaporati in un batter d'occhio. Un tema affascinante che fa riflettere sulla precarietà delle relazioni nel panorama mediatico odierno. Chi resta davvero accanto a noi?

“Spariti tutti”. Poche ma chiarissime parole quelle dell’anticipazione di una delle interviste più attese. Barbara d’Urso rompe un silenzio durato due anni. “Fino al giorno prima ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”. Così la d’Urso svela una amara verità, non inedita. Il mondo dello spettacolo ma qualsiasi realtà funziona così. Quando sei in alto, tutti ai tuoi piedi. Poi spariscono tutti, o quasi. Di sicuro avrà capito chi le era davvero amico e chi per convenienza. Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - “SPARITI TUTTI”: BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

Barbara Ferro è la nuova amministratrice delegata di Veronafiere. Guiderà l’ente nel dopo Danese

Barbara Ferro è la nuova amministratrice delegata di Veronafiere, pronta a guidare l'ente nel post-Danese.

Cerca Video su questo argomento: Spariti Tutti Barbara D Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Barbara D’Urso: «Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti. Troppo dolore: sono andata a Londra e mi sono iscritta in un college. Ora ci sono solo gli amici più stretti; ?Barbara D'Urso: «Dopo l'addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho dovuto lasciare l'Italia per il troppo dolore; Barbara D'Urso rompe il silenzio: Dopo l'addio a Mediaset ho lasciato l'Italia per il troppo dolore, sono spariti tutti; Barbara D'Urso rompe il silenzio: Dopo la decisione di Mediaset sono spariti tutti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Dopo l’addio a Mediaset ho lasciato l’Italia per il troppo dolore, sono spariti tutti”

Segnala fanpage.it: Barbara D'Urso, dopo due anni, rompe il silenzio. La conduttrice torna a parlare del brusco addio a Mediaset e della sua vita oggi: "Ho imparato ad ...

Barbara D'Urso: «Dopo l'addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho dovuto lasciare l'Italia per il troppo dolore»

Da msn.com: Il ritorno di Barbara D'Urso. A due anni dall'addio (forzato) da Mediaset, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 è pronta a riaffacciarsi ...

Barbara D’Urso: «Dopo l’addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho lasciato l’Italia per il troppo dolore»

Secondo msn.com: In un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto lontana dalla Tv: «Ho imparato a colmare il vuoto» L'articolo Barbara D’Urso: « ...