Sparatoria in strada a Rozzano uomo ferito da un proiettile

Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini. L'incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 29 maggio, ha destato preoccupazione tra i residenti e rappresenta un grave episodio di violenza nell'hinterland sud di Milano.

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei glicini a Rozzano (hinterland Sud di Milano) nella tarda mattinata di giovedì 29 maggio. L'uomo, non ancora identificato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

