Sparatoria a Rozzano 30enne ferito alla schiena da un colpo di pistola | indagano i carabinieri

Una sparatoria a Rozzano ha insospettito la comunità, con un uomo di 30 anni ferito alla schiena da un colpo di pistola nella mattinata del 29 maggio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare l'autore dell'aggressione, mentre le sue condizioni sembrano migliorare.

Un 30enne è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena nella mattinata del 29 maggio a Rozzano (Milano). Le sue condizioni sembravano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare l'aggressore.

