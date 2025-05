Spara contro l’ex amico l’arrestato si difende | Il colpo è partito involontariamente

Scopri la vicenda di Cosimo Palma, 49enne di Squinzano, che si è difeso accidentalmente durante un confronto con l’ex amico, portando all’arresto per tentato omicidio. Un episodio di tensione culminato con un colpo partito involontariamente, lasciando il protagonista nel centro di un caso che fa discutere.

“Il proiettile è partito accidentalmente, mentre lo colpivo al volto tenendo in mano la pistola”: si è difeso così Cosimo Palma, 49enne residente a Squinzano. È finito in carcere due giorni fa per il tentato omicidio, avvenuto lo scorso 16 maggio, dell’amico 44enne con cui aveva interrotto i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Spara contro l’ex amico, l’arrestato si difende: “Il colpo è partito involontariamente”

