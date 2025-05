Spaccio nei parchi a Bologna | due arresti grazie alle segnalazioni su YouPol

Scopri come le segnalazioni dei cittadini su YouPol hanno portato all’arresto di due persone per spaccio di droga nelle aree verdi di Bologna. Questa nuova operazione dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno sul nostro territorio.

Nuova operazione antidroga: due cittadini marocchini sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti in due diverse aree verdi della città. A dare il via all’attività investigativa sono state le segnalazioni di alcuni residenti tramite l’app YouPol, strumento digitale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Spaccio nei parchi a Bologna: due arresti grazie alle segnalazioni su YouPol

