Spaccio di stupefacenti | un arresto e una denuncia sequestrate anche 7 slot machine

Un maxi controllo del territorio a Licata ha portato all’arresto di un soggetto e alla denuncia di altri, con il sequestro di armi, droga e sette slot machine irregolari. Questa operazione, avvenuta nell’ambito di un’intensificazione delle misure di sicurezza, mira a contrastare lo spaccio di stupefacenti e l’illegalità nella zona.

Maxi controllo del territorio - così per come concordato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a Licata. Numerose pattuglie della questura di Agrigento e del commissariato di Licata, assieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Palermo, della.

