Spaccio di droga a Borgo Panigale Reno | un arresto e due denunce

Nel quartiere Borgo Panigale Reno di Bologna, i Carabinieri hanno condotto controlli serrati per contrastare lo spaccio di droga, che hanno portato all'arresto di un uomo di 73 anni e alla denuncia di due altri. Questa operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e combattere la criminalità nel quartiere.

Controlli serrati da parte dei carabinieri nel quartiere Borgo Panigale Reno di Bologna. Nel corso di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga, i militari del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un uomo di 73 anni, di origine algerina e residente in città , per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Spaccio di droga a Borgo Panigale Reno: un arresto e due denunce

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti - A Cerignola, i Carabinieri hanno raggiunto un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, arrestando nove persone, di cui tre in custodia cautelare e sei ai domiciliari. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Trovato con cocaina e hashish, 73enne arrestato per spaccio a Bologna - Arrestato a Bologna un 73enne algerino per detenzione e spaccio di cocaina e hashish nel quartiere Borgo Panigale. Denunciati due italiani per possesso di droga. 🔗Si legge su gazzettadibologna.it

spaccio droga - Arrestato a Bologna un 73enne algerino per detenzione e spaccio di cocaina e hashish nel quartiere Borgo Panigale. Denunciati due italiani per possesso di droga. 🔗Come scrive gazzettadibologna.it

Strade, vicoli e palazzi: la mappa dello spaccio a Bologna tra centro e periferia - Dalla Bolognina a piazza Verdi, passando dalla Montagnola per arrivare alla Barca e al Pilastro: un mercato senza confini che comprende anche ... 🔗Lo riporta bologna.repubblica.it