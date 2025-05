Spaccio a domicilio sul lungomare di Catania arrestato un rider della droga in motorino

Un rider di 29 anni è stato arrestato a Catania mentre spacciava droga a domicilio sul lungomare, grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo. L'operazione ha portato alla scoperta di un attività di spaccio nelle zone centrali della città, evidenziando i rischi legati al traffico di stupefacenti anche tra i servizi di consegna a domicilio.

Un 29enne catanese è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante. Ad individuarlo sono stati due equipaggi in borghese, impegnati in un servizio di pattugliamento nelle zone centrali e più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spaccio a domicilio sul lungomare di Catania, arrestato un "rider della droga" in motorino

Perquisizione domiciliare, giovane arrestato per spaccio e poi rimesso in libertà - Una perquisizione domiciliare ha portato all'arresto di un giovane di 25 anni a Brindisi, accusato di spaccio di hashish e marijuana. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Catania, scoperta una casa di produzione e spaccio di droga nel quartiere San Leone. 🔗Ne parlano su altre fonti

Catania. Spaccio “porta a porta” sul lungomare: arrestato dai Carabinieri pusher in scooter - Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia d ... 🔗Scrive libertasicilia.it

Catania, spacciava al lungomare: arrestato un 27enne - I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 27 anni, originario di Bronte, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ... è ... 🔗Come scrive catanianews.it

Consegna droga a domicilio, arrestato un pusher di 22 anni - CATANIA – I carabinieri hanno arrestato a Catania un 22enne che consegnava droga a domicilio alla guida di una Smart. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Militari hanno bloccato la ... 🔗livesicilia.it scrive