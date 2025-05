Spacciava hashish al dettaglio nel centro del capoluogo Arrestato con la fidanzata

Un giovane italiano di 21 anni e la sua fidanzata brasiliana di 19 sono stati arrestati a Lodi per spaccio di hashish al dettaglio nel centro città, durante un'operazione della Squadra Mobile. La perquisizione ha portato alla scoperta di droga e alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Un ventunenne italiano e la fidanzata diciannovenne brasiliana sono stati arrestati nella giornata di martedì, in seguito ad una perquisizione effettuata dalla sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Lodi nell’abitazione del giovane. Sono colti nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto origine dalla costante attività di monitoraggio tesa al contrasto dello spaccio di droga nel capoluogo che ha consentito agli investigatori di appurare come il ragazzo fosse solito spacciare al dettaglio hashish nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spacciava hashish al dettaglio nel centro del capoluogo. Arrestato con la fidanzata

Su questo argomento da altre fonti

Spacciava hashish al dettaglio nel centro del capoluogo. Arrestato con la fidanzata; Spaccio in pieno centro a Padova, 15 arresti in via Tommaseo: droga e soldi nella casa trasformata in market; Sorpreso su uno scooter con un panetto di hashish: arrestato; Fermato mentre spacciava crack: Sono minorenne ma i test lo smentiscono e scatta l'arresto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spaccia droga in monopattino. Arrestato pusher 23enne . Hashish anche al centro sociale - Il giovane riceveva i clienti sia sotto casa che in ’trasferta’. Disposta la custodia cautelare. Carabinieri allertati da alcuni residenti, insospettiti dallo ’strano’ viavai nella zona. . 🔗Segnala msn.com

Spacciava droga usando corda e molletta da bucato - Arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, durante i festeggiamenti per la patrona. La base in un appartamento abbandonato del centro storico ... 🔗Si legge su rainews.it

Sanremo: controlli interforze nel centro cittadino, denunciato 29enne per spaccio di hashish - Nella serata del 24 maggio con ordinanza del Questore Andrea Lo Iacono veniva riproposto il servizio straordinario interforze con il contributo dei militari delle Forze Armate al fine di aumentare l’a ... 🔗imperiapost.it scrive

Misilmeri (Pa) - Vendevano hashish nelle strade del centro, quattro arresti