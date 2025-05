Spacca naso ad arbitro denuncia e Daspo di 5 anni per Igor Grecea

Igor Grecea, attaccante di 37 anni del San Fidenzio Polverara, ha ricevuto una maxi squalifica di 5 anni, un Daspo di 5 anni e una denuncia alla Procura per lesioni e minacce aggravate dopo aver colpito con una testata l’arbitro Antonio Labranca. Questo grave episodio ha scatenato un forte dibattito sulla sicurezza negli sport, richiedendo interventi severi per tutela di arbitri e atleti.

(Adnkronos) – Dopo la maxi squalifica sportiva di 5 anni, per Igor Grecea è arrivato anche un Daspo di 5 anni e una denuncia alla Procura per lesioni e minacce aggravate,. L'attaccante di 37 anni del San Fidenzio Polverara due domeniche fa ha colpito con una violenta testata l'arbitro Antonio Labranca rompendogli il naso.

