Sovraffollamento carceri si presenta l’associazione Drin Drin

L’associazione Drin Drin Campani organizza un importante incontro pubblico sul tema del sovraffollamento nelle carceri italiane, un fenomeno che richiede attenzione e soluzioni concrete. Appuntamento a Avellino sabato 31 maggio, alle ore 11, presso il Circolo della Stampa, per affrontare insieme le sfide della giustizia e delle condizioni penitenziarie.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Associazione Drin Drin Campani a dà il via a un nuovo incontro pubblico nell’ambito del ciclo di eventi territoriali. L’ appuntamento è fissato per sabato 31 maggio, alle ore 11, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino. Il tema sarà “Giustizia e Sovraffollamento Carcerario”, un’occasione di confronto e proposta concreta per affrontare due emergenze del sistema giudiziario italiano: la congestione del sistema penale e le condizioni spesso disumane delle carceri. Durante l’incontro sarà presentata ufficialmente l’Associazione Drin Drin, la sua missione e il metodo di lavoro, con particolare attenzione all’impegno sui temi della giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sovraffollamento carceri, si presenta l’associazione “Drin Drin”

