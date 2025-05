Sostenibilità un sensore che usa i colori per valutare la salute delle barriere coralline

Scopri come un innovativo sensore basato sui colori sta rivoluzionando la sostenibilità delle barriere coralline, offrendo analisi dettagliate sulla loro salute attraverso i dati satellitari. Questo strumento avanzato apre nuove prospettive nella conservazione degli ecosistemi marini, contribuendo a proteggerli in modo più efficace e sostenibile.

Un nuovo strumento di analisi permetterà di valutare in profondità la salute delle barriere coralline a partire dai dati sui colori di questi ecosistemi raccolti dai satelliti. E' quanto emerge da un nuovo studio guidato dall'Universita' Re Abdullah per la scienza e la tecnologia (KAUST) e pubblicato su Remote Sensing in Ecology and Conservation. Le alghe che vivono nei coralli condividono con questi nutrienti e risorse, conferendo loro il colore distintivo. Quando i coralli sono sotto stress e competono per risorse limitate, "espellono" le alghe compagne che li aiutano a nutrirsi. Questo provoca lo sbiancamento, in cui i coralli perdono la pigmentazione e diventano gradualmente bianchi.