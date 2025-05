Sostegno Falabella FISH | ‘Senza continuità non c’è inclusione le tecnologie restano inutilizzate’

Il sostegno Falabella Fish sottolinea l'importanza di garantire continuità e utilizzo efficace delle tecnologie per un'inclusione scolastica reale in Italia. La scuola non può più permettersi un'inclusione a metà: è urgente intervenire con stabilità, formazione e riconoscimento professionale.

La scuola italiana non può più permettersi inclusione a metà. Vincenzo Falabella, presidente di FISH, denuncia le criticità del sistema di sostegno: continuità negata, tecnologie inutilizzate, personale non formato. Serve una svolta concreta, fatta di stabilità, formazione, riconoscimento professionale e monitoraggio degli strumenti già disponibili. La continuità didattica per il sostegno non è una concessione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno, Falabella (FISH): "La continuità didattica non è un optional. Tecnologie da milioni chiuse negli armadi per mancanza formazione docenti. Tanti ammettono di non saperle usare". INTERVISTA - Scuola e inclusione: la continuità didattica e l'uso delle tecnologie sono fondamentali per garantire a tutti gli studenti un percorso di successo.

