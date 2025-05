Sostegno Falabella FISH | La continuità didattica non è un optional Tecnologie da milioni chiuse negli armadi per mancanza formazione docenti Tanti ammettono di non saperle usare INTERVISTA

Scuola e inclusione: la continuità didattica e l'uso delle tecnologie sono fondamentali per garantire a tutti gli studenti un percorso di successo. Tuttavia, molte tecnologie restano inutilizzate a causa della mancanza di formazione dei docenti, come sottolinea Vincenzo Falabella di FISH in un'intervista che mette in luce le sfide dell'inclusione scolastica in Italia.

Non bastano le buone intenzioni quando la realtà quotidiana delle aule racconta una storia diversa. Vincenzo Falabella, presidente di FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), non usa mezzi termini nell'analizzare lo stato dell'inclusione scolastica nel nostro Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

INCONTRO CON IL PRESIDENTE FISH AVV. VINCENZO FALABELLA