Sos da Ponte Schiavo | In città si parla tanto di ville e piazze nuove in periferia sud l' unica villetta comunale è abbandonata

Se in città si discute spesso di nuove ville e piazze, la realtà in periferia sud è ben diversa: l’unica villetta comunale, fondamentale per i bambini, è abbandonata da troppo tempo. Invitiamo il Sindaco e la prima Municipalità di Messina a fermarsi e intervenire, restituendo un luogo di gioco sicuro e vitale per la nostra comunità.

🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sos da Ponte Schiavo: "In città si parla tanto di ville e piazze nuove, in periferia sud l'unica villetta comunale è abbandonata"

