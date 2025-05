Sos criminalità giovanile Sei in cella tra i 18 e i 22 anni | Rapine con violenza cieca

Sei in cella tra i 18 e i 22 anni per aver commesso rapine violente e gratuite, spesso con rete di violenza e intimidazione. Questi giovani, approfittando di innocenti, hanno messo in atto un'intensa escalation di aggressioni, causando terrore tra le vittime, anche minorenni.

Avvicinavano le vittime con la scusa di chiedere una sigaretta. E poi per impossessarsi di collanine, smartphone, giubbotti e contanti mettevano in scena un crescendo di violenza inaudita, accerchiando i malcapitati – anche minorenni – pestandoli e addirittura in un caso inseguendoli fin dentro il garage di casa. Sono i sei ragazzi finiti in cella nella scorse ore al culmine di un' indagine congiunta di carabinieri e polizia di Stato. Si tratta di Mohamed Amine Ben Hassen, Morsi Ben Salem, Khouna Seif Eddine, Ahmed Labeoui, Helmi Ghalwol Helmi, Mohammed Essousi, Aziz Mohamed Elamri. Ibrahim Elsohait, Houssem Ben Nasr, Melek Garaydi.

