Sorelle sbagliate la recensione | un' ottima serie thriller piena di colpi di scena

La miniserie con Jessica Biel ed Elizabeth Banks è una digressione sui rapporti familiari, tossici e pericolosi. Da vedere in binge watching! Su Prime Video. I thriller al femminile, che magari richiamino classici e registi come Hitchcock, stanno facendo un interessante comeback nella serialità e nella cinematografia. Si iscrive in parte in questa categoria Sorelle sbagliate, la miniserie che riporta in tv Jessica Biel dopo The Sinner e Candy in ruolo a metà strada tra i due, ed Elizabeth Banks, che dopo Modern Family e 30 Rock trova una parte decisamente più oscura. Due mondi collidono a causa di un terribile omicidio e la verità che li aspetta è molto lontana da quella che credono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it