Sorelle sbagliate come finisce | spiegazione finale chi ha ucciso Adam e Jake

Dal 29 maggio 2025 è disponibile su Prime Video Sorelle Sbagliate, una miniserie di otto episodi. La serie thriller si basa sull’omonimo libro di Alafair Burke, nota scrittrice di gialli. Nel cast troviamo Jessica Biel ed Elizabeth Banks, nei ruoli delle protagoniste. La trama segue la storia di Chloe Taylor, la quale lavora come direttrice di un giornale di moda a New York ed è un’attivista dei diritti delle donne, che ambisce a entrare in politica. Suo marito, Adam Macintosh, è un avvocato di successo e insieme hanno un figlio di 17 anni, Ethan. Un giorno, Chloe trova suo marito morto. Chi ha ucciso Adam? Cosa succede nel finale? Sorelle sbagliate: trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com