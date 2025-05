Sora venerdì giornata complessa Diverse zone senza acqua per diverse ore

Venerdì 30 maggio sarà una giornata complicata per gli abitanti di alcune zone di Sora, che resteranno senz’acqua per diverse ore a causa di lavori di manutenzione programmata della rete idrica. Acea ha comunicato che, soprattutto durante la mattina, molte zone saranno interessate dall’interruzione idrica, rendendo questa giornata particolarmente difficile per i residenti.

