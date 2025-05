Sopresa al Maradona Rita De Crescenzo sul campo alla partita di beneficenza Il Comune | “Non ci hanno informati”

Durante la recente partita di beneficenza allo stadio Maradona, la nota tiktoker Rita De Crescenzo ha sorpreso il pubblico con un intervento a sorpresa, lasciando tutti senza parole. Il Comune conferma di non essere stato informato dell’evento, aggiungendo un pizzico di mistero a questa emozionante occasione.

Sorpresa allo stadio Maradona, dopo la vittoria Scudetto, intervento della tiktoker Rita De Crescenzo ad un evento di beneficenza. Il Comune: "Non lo sapevamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sopresa al Maradona, Rita De Crescenzo sul campo alla partita di beneficenza. Il Comune: “Non ci hanno informati”

