Sono una malata di cancro Il farmaco che sto aspettando non è facoltativo è salvavita ha raccontato esausta via Instagram

Bianca Balti si indigna sui social per la difficile situazione di approvvigionamento dei farmaci salvavita contro il cancro, che lei stessa assume per combattere un tumore ovarico di terzo stadio. La modella, esaurita e preoccupata, denuncia l’urgenza di garantire l'accesso a trattamenti essenziali per chi lotta contro questa grave malattia.

B ianca Balti non ci sta. « Ho finito la pazienza e il tempo», sbotta sui social. Il motivo? La difficoltà nel trovare i farmaci che assume contro il cancro. L’anno scorso ha condiviso con i follower la diagnosi di un tumore ovarico al terzo stadio. Dopo un intervento e diversi cicli di chmioterapia, la modella ha iniziato una nuova terapia con gli inibitori Parp. Pochi giorni fa ha rivelato che la malattia è in remissione. Ma il suo calvario non è finito. Reperire i farmaci che le servono può non essere semplice, come rivela lei stessa sui social puntando il dito contro alcune case farmaceutiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Sono una malata di cancro. Il farmaco che sto aspettando non è facoltativo, è salvavita» ha raccontato, esausta, via Instagram

