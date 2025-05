Sondrio | una lunga estate per vivere la città

Scopri come vivere al massimo l'estate a Sondrio con un ricco programma di eventi organizzato dall'Amministrazione comunale e l'Unione Commercio e Turismo provinciale. Una stagione lunga, calda e animata, perfetta per scoprire la città sotto una luce nuova e coinvolgente.

L'estate in città sarà lunga e intensa, probabilmente calda e assolata, sicuramente allegra e animata grazie al programma di eventi organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Unione Commercio e Turismo provinciale. Il cartellone di "Sondrio Estate", presentato ieri mattina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio: una lunga estate per vivere la città

