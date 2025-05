Sommer | Giocare una finale di Champions con l’Inter è una cosa grande! Parata su Yamal? L’ho rivista qualche volta…

Yann Sommer, portiere dell’Inter, esprime tutta la sua emozione per la prima finale di Champions League della carriera, sottolineando quanto sia un traguardo importante. La sua recente parata su Yamal, rivista più volte, testimonia la grande determinazione e i momenti memorabili di questa avventura. Leggi le sue parole e scopri le emozioni di un momento storico per l’Inter.

Sommer: «Giocare una finale di Champions con l’Inter è una cosa grande! Parata su Yamal? L’ho rivista qualche volta.» Le parole del portiere nerazzurro. Intervistato dal Corriere della Sera, il portiere dell’ I nter, Yann Sommer, ha parlato cosi in vista della finale di Champions League contro il PSG: PRIMA FINALE IN CARRIERA- « Ho iniziato da piccolissimo, sempre in porta, sognando momenti come questo. Mi piace sfogliare gli. album delle mie stagioni e adesso sono qui alla mia prima finale a 36 anni. È una gioia speciale. Mi sento molto bene. Negli ultimi anni ho investito tantissimo su di me, sul mio corpo e sulla mia testa e mi sento al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer: «Giocare una finale di Champions con l’Inter è una cosa grande! Parata su Yamal? L’ho rivista qualche volta…»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sommer debutta in finale di Champions: «Vinco e mi diverto, la parata su Yamal è stata un'emozione forte»; Champions League: Lautaro, Thuram, de Vrij, Augusto, Sommer e Darmian prima della finale; La finale di Champions più equilibrata di sempre; Inter Finale Champions League 25: Road to Munich |. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sommer: "Ho sensazioni positive per la finale. Rigori? Non ci penso, ma li studieremo. Ho rivisto la parata su Yamal e..." - Yann Sommer si avvicina alla finale di Champions League con l'Inter, la prima della sua carriera. "Ho iniziato da piccolissimo, sempre in porta, sognando momenti come questo - dice al Corriere della S ... 🔗Scrive msn.com

Sommer debutta in finale di Champions: «Vinco e mi diverto, la parata su Yamal è stata un'emozione forte» - Il portiere dell'Inter: «Gigio Donnarumma è un mio punto di riferimento, non vedo l'ora di sfidarlo. Abbiamo esperienza, quella fa la differenza» ... 🔗Lo riporta msn.com

Dimarco: «Dal Sion a 2 finali di Champions League. Sommer, si diceva fosse vecchio» - Dimarco è pronto a giocarsi un'altra finale di Champions League con la maglia dell'Inter. Lui passato dal Sion ed elogia anche Sommer. MAI MOLLATO - A - Leggi su Inter-News ... 🔗Scrive inter-news.it

Finale di Champions league ?? #calcio #championsleague #inter