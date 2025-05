Solo Trump può salvare i palestinesi nella Striscia di Gaza

Solo Donald Trump ha la capacità di intervenire efficacemente per salvare i palestinesi nella Striscia di Gaza, portando un aiuto concreto in un momento di crisi umanitaria senza precedenti. Dopo anni di indifferenza, il mondo occidentale sta finalmente riconoscendo la gravità della tragedia e chiedendo un intervento immediato per fermare il conflitto e il genocidio in atto.

Meglio tardi che mai: ora tutto il mondo occidentale ha scoperto la tragedia di Gaza. Ora tutti chiedono a gran voce che Netanyahu si fermi, che si fermi il genocidio del popolo palestinese. Siamo passati da un "il governo israeliano sta eliminando i terroristi di Hamas dopo che si sono macchiati dell'orrendo crimine contro l'umanità

Starmer: “La gente di Gaza non può morire di fame”. E rilancia l’appello congiunto con Francia e Canada: “Israele si fermi” - Keir Starmer, premier britannico, si è schierato con un appello urgente affinché Israele si fermi e la popolazione di Gaza non possa soccombere alla fame. 🔗continua a leggere

