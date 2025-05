Sogno Endrick per la Juventus

La Juventus punta in alto per il mercato estivo, con l’obiettivo di ingaggiare Endrick, il promettente talento brasiliano del Real Madrid. Dopo la conquista della Champions League, i bianconeri sono pronti a rafforzare l’attacco con un colpo ambizioso, alimentando le voci di un possibile trasferimento.

Un talento nel mirino La Juventus accende il mercato con un obiettivo audace: Endrick, il giovane fenomeno brasiliano del Real Madrid. Dopo la qualificazione alla Champions League, conquistata con il 3-2 a Venezia, i bianconeri cercano un colpo per rinforzare l’attacco. Secondo fonti spagnole, la dirigenza juventina ha avviato contatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Sogno Endrick per la Juventus

Endrick Juventus, contatti con il Real Madrid per prendere l’attaccante brasiliano! I bianconeri vorrebbero acquistarlo con quella formula. Tutti i dettagli - La Juventus sta per intensificare i suoi contatti con il Real Madrid per cercare di acquisire Endrick, talentuoso attaccante brasiliano. 🔗continua a leggere

