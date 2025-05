Sognando Ballando Pasquale La Rocca assente dalla finale

Pasquale La Rocca, celebre ballerino di "Sognando Ballando", ha annunciato il suo ritiro dalla finale a causa di problemi di salute, lasciando i fan delusi. Nonostante l'assenza, il ballerino ha ringraziato il pubblico e promette un rientro imminente. Scopri di piĂą sul suo percorso e sulle prossime sfide!

Il ballerino ha annunciato il suo ritiro a causa di problemi di salute, ringraziando il pubblico e promettendo di tornare presto.

