Softball | si chiude con una vittoria a testa tra Italia e All Stars

Il softboll italiano si è concluso in grande stile con un avvincente pareggio tra Italia e All Stars della Serie A1. Due vittorie a testa hanno reso l'ultima giornata delle All Star Series un vero spettacolo di talento e determinazione. Questo evento non solo celebra il nostro sport, ma evidenzia anche il crescente interesse per il softball nel panorama nazionale. È il momento perfetto per scoprire il futuro di queste promesse!

L’ultima giornata delle All Star Series che hanno caratterizzato la settimana del softball italiano vede Italia e All Stars della Serie A1 chiudere con una vittoria a testa il giovedì nel quale terminano tre giorni di notevole intensità, caratterizzati da otto minimatch da quattro inning. Nel primo incontro l’Italia si è vista sconfiggere per 4-0 dalle All Stars, mentre la seconda gara si è invece conclusa sul 3-1 a favore delle azzurre, trascinate da un fuoricampo di Sheldon all’inizio della gara. Così la capitana Giulia Longhi alla FIBS: “ Credo che l’obiettivo di questo raduno non fosse quello di focalizzarsi sul punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: si chiude con una vittoria a testa tra Italia e All Stars

Cerca Video su questo argomento: Softball Chiude Vittoria Testa Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Serie A2 Softball: il Lacomes Bollate rallenta e Legnano incalza. La Castionese all'inseguimento dell'Azzanese; Softball A1: una vittoria per Collecchio. Old Parma, è crisi nera; Prima vittoria al Salento per Testa-Bizzocchi della MRC Sport, nuovi leader del Trofeo Italiano Rally; Softball A2: Bollate inciampa a Nuoro. Pari Rescaldina, Legnano insidia la vetta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Softball: si chiude con una vittoria a testa tra Italia e All Stars

Riporta oasport.it: L'ultima giornata delle All Star Series che hanno caratterizzato la settimana del softball italiano vede Italia e All Stars della Serie A1 chiudere con ...

Softball: prosegue il test dell’Italia all’All Star Series

Scrive oasport.it: Si conclude con una vittoria e tre sconfitte la seconda giornata della Nazionale italiana di softball, impegnata ieri a Caronno nella tre giorni contro la ...

Softball A1: una vittoria per Collecchio. Old Parma, è crisi nera

Si legge su sportparma.com: Nelle gare del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Softball, solo l’Italposa Forlì riesce nello sweep, contro l’Itas Mutua Rovigo, mentre sugli altri campi si registrano i paregg ...