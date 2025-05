Softball | prosegue il test dell’Italia all’All Star Series

Il softball italiano prosegue con successo il test dell'Italia all'All Star Series, dove la Nazionale affronta le migliori giocatrici del Campionato italiano. Dopo una prima giornata equilibrata, le azzurre affrontano una giornata difficile, con una vittoria e tre sconfitte a Caronno, in una competizione ricca di emozioni e sorprese.

Si conclude con una vittoria e tre sconfitte la seconda giornata della Nazionale italiana di softball, impegnata ieri a Caronno nella tre giorni contro la compagine All-Stars, formata dalle migliori giocatrici del Campionato italiano. Dopo la sostanziale parità vista nel day-, le avversarie delle azzurre s ono salite in cattedra, proprio dopo un primo match a trazione tricolore. Ma andiamo con ordine: nella disputa inaugurale (formata da regolamento con tre inning più uno con tie-break) le nostre ragazze si sono imposte con il risultato di 6-3, facendo perno in particolar modo su Torre e Brandi, artefici di un fuoricampo da due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: prosegue il test dell’Italia all’All Star Series

