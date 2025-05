Sofia Castelli la ragazza uccisa dall’ex | nasce un giardino per ricordarla

Per ricordare Sofia Castelli, la giovane di 20 anni tragicamente scomparsa a Cologno Monzese, amici e familiari hanno ideato la creazione di un giardino di fiori e piante, simbolo di vita e speranza. Un gesto di memoria e affetto che testimonia l’amore e il ricordo vivo della ragazza, vittima di un tragico episodio di violenza.

Fiori e piante. Colori e vita per ricordare ricordare Sofia Castelli, la ragazza di 20 anni uccisa in casa dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui all'alba del 29 luglio 2023 a Cologno Monzese. È quello che hanno deciso di fare parenti e amici della ragazza che, nella serata di mercoledì 28 maggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sofia Castelli, la ragazza uccisa dall’ex: nasce un giardino per ricordarla

Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex: nasce un orto in sua memoria nel giorno del suo compleanno - In memoria di Sofia Castelli, la giovane uccisa dall'ex fidanzato, l'associazione Scarpetta Rossa Aps ha inaugurato un orto commemorativo nel giorno del suo compleanno. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Sofia Castelli, la ragazza uccisa dall’ex: nasce un giardino per ricordarla; Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall'ex: nasce un orto in sua memoria nel giorno del suo compleanno; Sofia avrebbe compiuto ventidue anni: Merita di non essere dimenticata; Un albero per Sofia nel giorno in cui avrebbe compiuto 22 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sofia avrebbe compiuto ventidue anni: "Merita di non essere dimenticata" - "Vi ringrazio tutti. Per me è difficile essere qui. Ma Sofia merita di non essere dimenticata. E la vostra presenza, anche oggi numerosa e partecipata, conferma che resterà nelle menti e nei cuori di ... 🔗Segnala msn.com

Sofia Castelli, la ragazza uccisa dall’ex: nasce un giardino per ricordarla - dormiva nel letto di Sofia, mentre a pochi metri da lei l'ex fidanzato la uccideva a coltellate nel sonno. L’impegno contro la violenza Un dolore che Aurora e le altre amiche di Sofia hanno ... 🔗Da milanotoday.it

Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex: nasce un orto in sua memoria nel giorno del suo compleanno - L'associazione Scarpetta Rossa Aps ha deciso di commemorare Sofia Castelli piantando un albero nel parchetto di via Negrinelli a Cologno Monzese (Milano) ... 🔗Secondo fanpage.it

Milano: le ultime ore di Sofia, uccisa in casa dall'ex fidanzato - Estate in diretta - 01/08/2023