Sofia avrebbe compiuto ventidue anni | Merita di non essere dimenticata

Sofia, una giovane di appena 22 anni, merita di essere ricordata e non dimenticata, come sottolinea con commozione la madre Daniela Zurria. La sua storia è un doloroso ricordo delle vittime di violenza, e la partecipazione di tante persone testimonia che Sofia rimarrà nei cuori di molti. Un tributo silenzioso e sentito a una vita spezzata troppo presto.

"Vi ringrazio tutti. Per me è difficile essere qui. Ma Sofia merita di non essere dimenticata. E la vostra presenza, anche oggi numerosa e partecipata, conferma che resterà nelle menti e nei cuori di tante persone". Daniela Zurria è la madre di Sofia Castelli. Ieri la ragazza, uccisa nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023 dall’ex fidanzato, avrebbe compiuto 22 anni. Al parco di via Negrinelli, vicino all’abitazione della famiglia, l’associazione Scarpetta Rossa Aps ha organizzato una commemorazione che si è presto trasformata in una piantumazione collettiva: margherite, viole, fiori, rose bianche e altre essenze sono state messe a dimora nel giardino pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sofia avrebbe compiuto ventidue anni: "Merita di non essere dimenticata"

Approfondimenti da altre fonti

Un albero per il compleanno di Sofia: Portate un fiore, lo pianteremo; Un albero per Sofia nel giorno in cui avrebbe compiuto 22 anni; Al Bano da Sophia Loren a Ginevra: la loro foto insieme fa il giro del web | L'ira del cantante: Erano scatti privati; Sophia Loren riappare accanto ad Al Bano. Dove vive e come sta l'attrice. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un albero per Sofia nel giorno in cui avrebbe compiuto 22 anni - "Un fiore per lei, un fiore per tutte", per creare un orto "di memoria e amore". Il 28 maggio 2025 Sofia Castelli avrebbe compiuto 22 anni, se la sua vita non fosse stata spezzata, a fine luglio del 2 ... 🔗Riporta primalamartesana.it

Sofia Castelli, uccisa dall’ex fidanzato, avrebbe compiuto 21 anni. Gli amici: “24 anni è una pena ridicola” - Il 28 maggio Sofia Castelli avrebbe compiuto 21 anni. Non è stato così, perché la sua vita è stata interrotta il 29 luglio 2023, quando il suo ex fidanzato, Zakaria Atqaoui, l'ha accoltellata ... 🔗Scrive fanpage.it

Sofia Castelli uccisa a coltellate dall'ex, oggi avrebbe compiuto 21 anni: “Le cose peggiori accadono alle persone migliori” - il giorno in cui Sofia avrebbe compiuto 21 anni. Atqaoui l'ha sorpresa nel sonno dopo essere rimasto nascosto per ore nell'armadio a casa della ragazza, a Cologno Monzese. Mentre Aurora dormiva ... 🔗Scrive ilgiorno.it

6 HISTÓRIAS INEXPLICÁVEIS ENVOLVENDO CASAMENTOS