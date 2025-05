social media e anoressia legame da monitorare

Il legame tra social media e anoressia è un fenomeno da monitorare, poiché le piattaforme online possono influenzare l’immagine corporea e il benessere mentale, soprattutto tra i giovani. La diffusione di contenuti inadeguati può contribuire al fenomeno dell’anoressia nervosa, un disturbo alimentare che colpisce principalmente le donne, ma anche gli uomini e i più giovani. È importante sensibilizzare sulla relazione tra social e disturbi alimentari per promuovere una cultura di ascolto e prevenzione.

L'anoressia (o anoressia nervosa) è un disturbo alimentare che colpisce principalmente la mente delle giovani donne, ma può anche colpire il genere maschile e presentarsi anche in età precoce. È un fenomeno che fa diminuire l'appetito e fa provare disgusto rivolto al cibo. Questo disturbo consiste nel sentirsi in sovrappeso, perché si ha un'immagine distorta del proprio corpo, e implica uno stravolgimento dell'aspetto fisico della persona colpita. Gli anoressici solitamente indossano maglie molto larghe per non mostrare il loro corpo agli altri e a sé stessi. Con questa malattia ci sono continui cambiamenti d'umore, che portano ad essere molto nervosi, fino ad arrivare alla depressione o addirittura alla morte.