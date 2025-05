Snav dal 29 maggio al via i collegamenti veloci da Napoli per le Isole Eolie

Dal 29 maggio, SNAV riprende i collegamenti veloci tra Napoli e le affascinanti Isole Eolie, offrendo partenze programmate nei weekend di giugno e corse quotidiane da fine giugno a settembre. Questa riattivazione consente ai viaggiatori di raggiungere in modo rapido e comodo le splendide Perle siciliane, perfette per vacanze estive all'insegna del relax e dell’avventura.

Dal 29 maggio con Snav partenze programmate nei week end di giugno e corse quotidiane da fine giugno a settembre. Da giovedì 29 maggio si torna a viaggiare da Napoli per le Isole Eolie grazie ai collegamenti veloci di SNAV che anche quest'estate permetteranno di raggiungere in poco tempo le affascinanti Perle siciliane dal capoluogo.

